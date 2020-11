W tym sęk, by pokonać lęk

Wystartowała XX edycja Szlachetnej Paczki. Każdy może ją wesprzeć. W tym roku zabrzański magazyn będzie… w Arenie Gliwice.

Każdy może wziąć w niej udział! Szlachetna Paczka to pomoc bezpośrednia, która ma pobudzić potrzebującą rodzinę do działania, zaktywizować ją, docenić jej dotychczasowe zmagania.

- Rodziny, którym pomagamy, są zgłaszane przez osoby trzecie. Może to być szkoła, parafia, stowarzyszenie czy osoba prywatna. Wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzają rodziny od października aż do końca listopada. Wizyty są po to, by pomoc określić najbardziej adekwatny sposób pomocy do sytuacji, w której znajduje się rodzina. Gdy wolontariusz podejmie decyzję o włączeniu jej do projektu, przechodzi do kolejnego etapu – stworzenia opisu rodziny. Opisy te dostępne są potem na stronie www.szlachetnapaczka.pl – mówi Magdalena Łopacz, liderka Szlachetnej Paczki w Zabrzu.

W sobotę otwarto bazę rodzin. Od tego momentu darczyńcy mogą wybierać rodzinę potrzebującą pomocy, na podstawie wcześniej stworzonych przez wolontariuszy krótkich opisów sytuacji. Opisy oraz Baza Rodzin dostępne są na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl.

Paczki są wręczane podczas tzw. Weekendu Cudów (12-13.12.2020r.). Darczyńcy będą wtedy przywozić paczki do zabrzańskiego magazynu, znajdujący się w tym roku na Arenie Gliwice.