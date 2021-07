Ruszył Dobry Start

Ponad 71 tys. wniosków o świadczenie 300 plus z województwa śląskiego, w ramach programu „Dobry Start”, wpłynęło już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski te objęły przeszło 100 tys. dzieci. Z Zabrza wpłynęło na razie 3 tys. wniosków za 4,3 tys. dzieci.

Od 1 lipca do 30 listopada tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. - Zainteresowanie tym świadczeniem jest ogromne. Od 1 lipca do poniedziałku (5.07), do godz. 14.30, do ZUS wpłynęło ponad 562 tysiące wniosków od rodziców i opiekunów dzieci szkolnych w całym kraju, natomiast z terenu województwa śląskiego tych wniosków jest już ponad 71 tysięcy – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Z Bytomia do ZUS wpłynęło ponad 3 tys. wniosków za 4,2 tys. dzieci, z powiatu gliwickiego takich wniosków przesłano 1,6 tys. za 2,3 tys. dzieci, natomiast z miasta Gliwice tych wniosków wpłynęło 3,2 tys. za 4,5 tys. dzieci. Z Piekar Śląskich rodzice i opiekunowie elektronicznie złożyli już 921 wniosków za 1285 dzieci, a z powiatu tarnogórskiego -1971 wniosków za 2826 dzieci, z Zabrza – 3 tys. wniosków za 4,3 tys. dzieci. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy, a od tego roku jego obsługą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), informacje na temat tego wniosku i jego obsługi znajdzie na portalu PUE ZUS, w tym także wezwanie do uzupełnienia wniosku lub dołączenia niezbędnych dokumentów oraz decyzję przyznającą świadczenie bądź decyzję odmowną – przypomina rzeczniczka. ZUS obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia 300 plus. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów. W wybranych 938 placówkach Poczty Polskiej będzie można uzyskać pomoc w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o świadczenie 300 plus w ramach programu „Dobry Start”.