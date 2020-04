Rusza inwestycja na politechnice w Zabrzu

Podpisano umowy pomiędzy Politechniką Śląską, a firmą Mostostal S. A. na budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia”. Inwestycja zostanie zlokalizowana w kampusie Politechniki Śląskiej, na gruntach przekazanych przez Miasto Zabrze, przy ulicy Roosevelta. Wartość umowy opiewa na kwotę blisko 40 mln zł.

. – To wielka szansa dla Uczelni na współpracę z wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwijania technologii medycznych. Jest to także możliwość działalności na rzecz społeczeństwa, edukacji kadr medycznych i doskonalenia naszych procedur i służb, które przyczyniają się do ochrony naszego zdrowia – podkreślił JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. A. Mężyk.

Celem projektu jest stworzenie zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. – Ośrodek, który powstanie, ma dwojakie znaczenie: po pierwsze ma służyć badaniom naukowym, ale znaczna część jego aktywności powinna być również poświęcona działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. To rzeczywiście takie miejsce, w którym łączy się nauka, biznes i aktywność samorządu, bo bez aktywności władz Miasta Zabrze nie byłoby tak rozwiniętego Wydziału Inżynierii Biomedycznej i nie mielibyśmy terenów pod budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu Assist Med Sport Silesia – wyjaśnił JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.

Inwestycja jest częścią zaliczonego do kluczowych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu, realizowanego przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 100 mln zł. Część kosztów pokrywa Politechnika Śląska. Projekt realizowany jest wspólnie z światowym liderem technologii medycznych – firmą Philips Healthcare, której wkład finansowy wynosi blisko 20 mln zł.