Rozbój na Miłej

Pięciu pseudokibiców Ruchu Chorzów napadło szóstego, który akurat przebywał w Zabrzu. Poszkodowany, wybawiony z mieszkania przez jednego z napastników, swojego znajomego, przyjechał z dziewczyną na ulicę Miłą. Został dotkliwie pobity i okradziony. Przestępy mieli zamaskowane twarze.

- Prawdopodobnie wyrównywali rachunki. W środowiskach skupionych wokół piłkarskich klubów częstym sposobem niekompensowania długów jest przemoc fizyczna. W naszych rękach znajduje się czterech sprawców rozbojów. Trzech zatrzymaliśmy, a najmłodszy, 16 – latek zgłosił się sam. Jego koledzy są już w areszcie śledczym. Szukamy teraz piątego. Zatrzymanie go to kwestia najbliższych dni. Wszyscy uczestnicy zdarzenia są bardzo młodymi ludźmi – poza 16 i 18 – latkiem, to 20 – latkowie. Napastnicy pochodzą ze Świętochłowic, jeden z Rudy Śląskiej.