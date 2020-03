Rowery dla urzędników

10 rowerów z napędem elektrycznym od wczoraj (3.03) ma Zabrze. To prezent od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Nasze jednoślady będą w użyciu Straży Miejskiej, Jednostki Gospodarowania Nieruchomościami, Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej oraz pracowników Urzędu Miasta. Otrzymują je systematycznie wszystkie miasta, należące do Metropolii. Jeśli się sprawdzą, to na jej terenie powstanie największa w Europie wypożyczalnia miejskich rowerów elektrycznych.

10 jednośladów, od wczoraj zabrzańskich, to rezultat projektu „Rowerem lub na kole”. Jest realizowany w ramach szerszego programu „Metropolia przyjazna rowerom”. Jego cel to zmiana nawyków mobilności i pokazanie, że rower jest równorzędnym środkiem transportu, jak autobus lub samochód. W niektórych sytuacjach bywa natomiast bezkonkurencyjny – świetnie rozwiązuje problem tzw. „ostatniego kilometra”, bo pozwala dojechać tam, gdzie na czterech kółkach się nie da.

GZM kupił 230 rowerów elektrycznych, 200 już trafiło do nowych właścicieli. Metropolitalny jednoślad otrzymał już nagrodę na X Międzynarodowych Targach Rowerowych Bike EXPO w Kielcach w kategorii: stworzenie alternatywnego środka transportu służbowego.