Rekrutacja do przedszkoli przez internet lub telefon

Zakończyła się rekrutacje do zabrzańskich przedszkoli. Placówki są jednak nieczynne, więc informacja dotyczącą zakwalifikowania się dziecka jest dostępna po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego. Link do systemu https://przedszkola-zabrze.nabory.pl. Równocześnie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych powinny być opublikowane na stronach internetowych placówek.

Ważne jest, że do 20 kwietnia do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane. Oczywiście znowu należy zrobić to zdalnie.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów technicznych, można kontaktować się bezpośrednio, telefonicznie, z przedszkolem. Jeśli ktoś tego nie zrobi, będzie to równoznaczne z rezygnacją z danego przedszkola.