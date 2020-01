Ranking szkół średnich – licea nieźle, technika gorzej

Miesięcznik Perspektywy ogłosił 21. już Ranking Liceów i Techników. Wśród najlepszych szkół z całej Polski są też placówki z Zabrza. Finał uroczystości odbył się 10 stycznia, w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie.

Ranking Perspektyw to skarbnica wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwiająca porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, a także wyników nauczania na tle konkurencji. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Najlepsze licea na Śląsku to V LO w Bielsku – Białej, III LO w Katowicach i I LO Dwujęzyczne w Gliwicach. Jak wypadły w tym towarzystwie zabrzańskie placówki? Najlepsze, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego jest na 14 miejscu na Śląsku, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – na 26 miejscu, I LO im. prof. Zbigniewa Religi na 53 miejscu a Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. D. Savio na 54 miejscu. Inne licea z Zabrza znalazły się na dalszych pozycjach.- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w ZS nr 18 – 78 miejsce, II LO – 102 miejsce, VII LO (w ZS nr 10 im. J. Groszkowskiego) – 117 miejsce, XII LO w ZSS – 125 miejsce, VIII LO – 132. miejsce i Liceum Plastyczne – 133. miejsce.

Wśród techników na Śląsku najlepsze jest Technikum nr 1 w Gliwicach, przzd Technikum nr 1 w Cieszynie i Technikum nr 17 w Bielsku – Białej. Dopiero na 40 miejscu w województwie jest najlepsza zabrzańska placówka w tej kategorii – Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 w Mikulczycach. Na 77 miejscu uplasowało się Technikum nr 1 z Centrum Edukacji, a na 95 – Technikum nr 4 z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych.

Cały ranking dostępny jest na stronach www.licea.perspektywy.pl i www.technika.perspektywy.pl.