Radny broni skazanego

Sebastian Dziębowski, radny niezależny – tak sam o sobie mówi – spada z wysokiego konia. Na polityczną arenę Zabrza wkroczył startując do Rady Miasta z listy Kukiz’15, stając się w jej 25 – osobowym składzie języczkiem uwagi dla rządzącej koalicji: Skutecznych dla Zabrza oraz Prawa i Sprawiedliwości. Został nawet wiceprzewodniczącym. Teraz klub Koalicji Obywatelskiej – Nowe Zabrze chce jego odwołania. Powodem jest utwór, wyrapowany w ramach akcji 16HotChallenage2. Radny w obronę bierze w nim Bonusa, innego rapera, skazanego za handel narkotykami.

- Sebastian Dziębowski przekroczył granicę. Jest wiceprzewodniczącym Rady, reprezentuje ją i nie może z You Tuba, oglądanego namiętnie przez tysiące osób słać pozdrowień do więzienia, stawać murem za Bonusem, przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem za handel narkotykami. Jest jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt tej sprawy – kwestionując wyrok sądu, bo Sebastian Dziębowski uważa, że za kratki trafiła niewinna osoba –podważa porządek prawny kraju. To niedopuszczalne! Jako radny, co też podkreśla w swoim utworze, sam stanowi prawo i sam powinien stać na jego straży – mówi Urszula Potyka, radna KO – Nowe Zabrze, którą tak bardzo zbulwersowało internetowe nagranie, że zażądała dymisji Sebastiana Dziębowskiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Zapowiedziała, że jeśli tego nie zrobi, złoży w tej sprawie wniosek. By zajęli się nim wszyscy radni, wystarczy poparcie dla niego ¼ z 25 – osobowego składu. Na przewodniczącej będzie wtedy ciążył obowiązek wprowadzania go do porządku obrad sesji, w formie projektu uchwały. – Nie będę miała kłopotu z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów pod wnioskiem, choć pewnie przepadnie w głosowaniu podczas posiedzenia Rady Miasta. Zachowanie Sebastiana Dziębowskiego oburzyło mnie również dlatego, że wiele lat działam w fundacji zajmującej się ludźmi uzależnionymi od narkotyków. Widziałam mnóstwo życiowych tragedii. Ale nie tylko zachowanie wiceprzewodniczącego napawa pesymizmem. Dyskusję na sesji, dotyczącą utworu, przerwała przewodnicząca Rady, Łucja Chrzęstek – Bar, argumentując, że to poniekąd prywatna sprawa radnego. Kiedy padały argumenty, że rzecz kształtuje negatywnie wizerunek samorządu, wyjaśniła, że nie uznała sprawy za prywatną, a poniekąd prywatną. W odczuciu wiceprzewodniczącej to zasadnicza różnica – tłumaczy Urszula Potyka.

Sebastian Dziębowski uważa, że zamieszanie wokół niego jest absurdalne, że być może ktoś wpłynął na radną klubu KO – Nowe Zabrze, by wstąpiła przeciw niemu, że to zmowa tych, którzy widzą w nim zagrożenie dla swoich politycznych karier w Zabrzu. Warto przypomnieć – w ostatnich wyborach do Sejmu wiceprzewodniczący, z listy Konfederacji zdobył prawie 14 tys. głosów, ale mandatu nie otrzymał. Teraz zawodowo zajmuje się miejskim kinem – jest kierownikiem Romy. – Mam prawo uważać, że ktoś jest niewinny i głośno o tym powiedzieć. Niestety, żyjemy w kraju, gdzie otwarte wyrażanie własnych poglądów spotyka się z wielką krytyką, gdzie nie można przyznawać się do religii, a twórcy mają problemy z ekspresją artystyczną. Bonus, za którym ujęli się ludzie w całej Polsce, został skazany na podstawie pomówień małego świadka koronnego. By uciec od odpowiedzialności karnej nie pierwszy raz fałszywie oskarża. W innym procesie pojawił się dowód, że kłamie, a oskarżonego uniewinniono. Znam Bonusa osobiście, wiem, jak wyrok 5 i pół roku pozbawienia wolności zniszczył życie jego i najbliższych mu osób. Jego partnerka, w 9. miesiącu ciąży, pod wpływem stresu, straciła dziecko. Nie czuje się strażnikiem prawa, ale prawdy i właśnie dlatego występuje w obronie Bonusa.