Pusta poradnia kardiologiczna

Strach przed koronawirusem dokonał tego, co wydawało się dotąd niemożliwe – opustoszył poradnię kardiologiczną Śląskiego Centrum Chorób Serca. Z 300 pacjentów, którzy codziennie zapełniali jej korytarze, teraz jest ich 30. Zaledwie 10 proc. zwyczajowej kolejki. A to nie najlepiej, bo zawał jest bardziej śmiertelny niż COVID – 19.

- Wiele osób rezygnuje z wizyty u lekarza, czekając do ostatniej chwili z wezwaniem pomocy. Gdy trafiają do nas, są w złym stanie. Trzeba jasno i bez ogródek powiedzieć: ciężka lub ostra niewydolność serca prowadzi do zgonu. Może zakończyć się również przewlekłą chorobą, dla której jedyną i skuteczną terapią będzie przeszczep serca – mówi dr Marcin Świerad, kardiolog, kierownik poradni kardiologicznej oraz szef zespołu zapobiegającego COVID -19 w ŚCCS.

Objawów zawału: silnego, piekącego bólu w klatce piersiowej, niezależnego od oddechu, duszności nie należy ignorować. – Koniecznie trzeba telefonować do lekarza rodzinnego, dyżurującego w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, w poradni. W naszej nie ma wielkiego niebezpieczeństwa zakażenia, ponieważ dbamy o zachowanie dystansu między pacjentami. Wielu oferujemy teleporadę. I to jest dobry efekt pandemii, bo wreszcie NFZ refunduje, choć w opłakanej kwocie, zdalny kontakt pacjent – lekarz. Wcześniej wiele osób niepotrzebnie stało pod drzwiami gabinetów, wchodząc do nich jedynie po receptę. Teraz można ją wystawić bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Gdyby jeszcze do powszechnego użytku weszły aplikacje na telefon komórkowy, wykonujące EKG nasza praca byłaby efektywniejsza – dodaje dr Marcin Świerad.

Tendencja unikania wizyt u kardiologów, choć nie tylko tam, nie ma wyłącznie zabrzańskiego wymiaru, widocznego w ŚCCS, ale znacznie szerszy, ogólnopolski. – Liczba nagłych incydentów sercowo-naczyniowych nie spadła nagle w warunkach epidemii, ale właśnie w trakcie epidemii obserwujemy niepokojący spadek liczby zgłaszających się po pomoc pacjentów. Według wyników ankiety, przeprowadzonej w dziesięciu polskich ośrodkach, liczba wykonywanych przezskórnych interwencji wieńcowych – zabiegów kardiologii interwencyjnej, stosowanych w ostrym zawale serca zaledwie w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 25 procent. To sytuacja groźna dla zdrowia i życia chorych. Apelujemy, by z objawami ostrych incydentów kardiologicznych niezwłocznie zgłaszać się po pomoc. Niezależnie od tego, czy pacjent podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem, czy nie. Szpitale są przygotowane na każdy wariant, pomoc zostanie udzielona każdemu – tłumaczy prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.