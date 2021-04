Punkt szczepień masowych w hali Pogoń

19 kwietnia ma zostać uruchomiony w Zabrzu Punkt Szczepień Masowych dla mieszkańców. Miasto przygotowuje go z Kardio-Med Silesia. Będzie zorganizowany w hali Pogoń.

Wydajność dzienna punktu ma wynieść 800 dawek szczepionki dziennie, a miesięcznie ok. 20 tys. (równocześnie będą funkcjonować dotychczasowe punkty, które są w stanie zaszczepić ok. 800 os./tyg., czyli ok. 2500 os./mc).

PSM w Zabrzu powstanie w budynku Hali „Pogoń”. Będzie miał niezależne wejścia i wyjścia w wydzielonej części obiektu. Obecnie trwa przygotowanie budynku, które polega m.in. na montażu ścianek modułowych oraz dostosowaniu instalacji światłowodowej i elektrycznej w zakresie doprowadzenia mediów. Planowane jest utworzenie czterech zespołów kwalifikacyjnych i szczepiennych, w których skład wejdą m.in.: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Punkt ma pracować 10h/dobę, sześć dni w tygodniu.