Z przewodnikiem po restauracjach

Zabrzański Przewodnik Kulinarny to prezent na czasy po pandemii. Zabrzanom i turystom odwiedzającym miasto ma pokazać, że i na naszym gruncie można zasiąść do uczty. I że można to zrobić przy wielu restauracyjnych stołach. Słowo wstępne napisał Karol Okrasa, autorytet kulinarny, prowadzący telewizyjny program, zachwalający przyjemność jedzenia oraz rozkoszowania się smakami.

Publikacja na razie dostępna jest w wersji elektronicznej (https://issuu.com/urzadmiejskiwzabrzu/docs/aaazpk-net-s?fbclid=IwAR3vYdrBQ5XC7cZDnir9m1LY250BBSPQOLQpqVVfCkcGEX-MFOkECAxpfY4). Książkowe wydanie zostało zarezerwowane dla gości Urzędu Miejskiego, jako podarunek promocyjny. Wkrótce ukaże się również kieszonkowa wersja – obecnie w przygotowaniu – dla każdego, kto lubi informacje na papierze. A tych w zabrzańskim przewodniku nie będzie brakować. Przedstawia 33 lokale, serwujące tradycyjne śląskie dania oraz egzotyczne, z różnych stron świata