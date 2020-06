Jak prowadzić fajne lekcje w czasach koronawirusa?

Trudne czasy wymagają niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednym z nich jest ogólnopolski projekt edukacyjny „Zaproś mnie na swoją lekcję”, w którym biorą udział również zabrzańscy nauczyciele.

Projekt zakłada prowadzenie ciekawych lekcji w wersji online przez nauczycieli z całej Polski. Zajęcia z gośćmi odbywają się na właściwie wszystkich przedmiotach, są lekcje matematyki, fizyki, geografii, zajęcia z wychowawcą. -Przeprowadziłam już około 10 takich lekcji, dla uczniów z całej Polski. Związane były głównie z językiem migowym – mówi Alicja Podstolec, polonistka z Liceum Salezjańskiego na Helence. – Polonistów w projekcie jest sporo, a język migowy jest rzadkością, przez co może zainteresować uczniów. Do siebie na lekcję zaprosiłam m.in. Irminę Żarską z Redy, która mówiła o kulturze i języku kaszubskim, śpiewającą polonistkę Kasię Polak oraz Marcina Michalika, który wcielił się w rolę Hamleta, był przebrany i jako Hamlet odpowiadał na pytania uczniów, związane z tą postacią.

Projekt „Zaproś mnie na swoja lekcję” powstał w majówkę. Wymyśliły go polonistki Irmina Żarska i Magdalena Krajewska, które najpierw zaprosiły się nawzajem na lekcje o gwarze, a potem stworzyły grupę na Facebooku i zaprosiły do niej znajomych nauczycieli. Powód był oczywisty – nauczanie online na dłuższą metę powoduje spadek zainteresowania u dzieci, a zapraszani goście ożywiają je, sprawiają, że pojawiają się nowe, ciekawe tematy, udowadniają, że granice praktycznie nie istnieją. Teraz uczestniczy w projekcie już 3 tysiące nauczycieli, przeprowadzono ponad 600 lekcji.

Na lekcje zapraszani są nie tylko inni nauczyciele, ale i dziennikarze, ludzie kultury. – Odbiór takich lekcji przez moich uczniów i innych nauczycieli w szkole jest bardzo dobry. To naprawdę zmienia szkolną rzeczywistość, gdy swoją wiedzą można podzielić się z uczniami i nauczycielami z całej Polski. A przy tym jest to solidna dawka wiedzy. Co ważne, projekt jest całkowicie oddolny, nauczyciele sami szukali rozwiązań, które pozwolą uatrakcyjnić zdalne lekcje. I udało się – opowiada A. Podstolec. – Dlatego jestem przekonana, że pomysł będzie kontynuowany po ustąpieniu pandemii, gdy uczniowie fizycznie wrócą do szkół. Bo to jest coś nowego, nowa energia. Być może całość zostanie sformalizowana, będą ankiety, strona internetowa. Zapewne po wakacjach takich lekcji będzie mniej, ale ja już na przykład jestem umówiona na październik na lekcję o myśleniu krytycznym.

Od innych nauczycieli wiemy, że projekt jest wykorzystywany choćby podczas zajęć języków obcych, podczas których można porozmawiać czy zadać pytanie obcokrajowcowi, oczywiście w jego języku.