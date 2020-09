Prezydent wnosi o kontrolę, FCC ma nowy plan

Firma FCC, pod wpływem nacisku mieszkańców i władz miasta, związanych z niekończącym się smrodem w centrum miasta, postanowiła wdrożyć dodatkowe działania, zapobiegające tym, jak nazywa je firma „uciążliwościom zapachowym”. Czy tym razem okażą się one skuteczne?

FCC od wielu miesięcy prowadzi inwestycję przy ul. Cmentarnej – hermetyzację hal w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Na razie jednak jej efektów nie widać. A raczej nie czuć. W ostatnich dniach wielokrotnie mieszkańcy skarżyli się na smród w centrum miasta, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.

W ostatnich dniach prezydent Małgorzata Mańka – Szulik skierowała pismo do firmy FCC Polska, wzywając władze spółki do natychmiastowego wdrożenia działań zapobiegawczych, które złagodzą występujące uciążliwości zapachowe związane z działalnością instalacji przetwarzania. Pisma w tej sprawie skierowane zostały również przez miasto do marszałka województwa śląskiego oraz śląskiego wojewódzkiego inspektora środowiska. Prezydent wnosi o pilne przeprowadzenie kontroli instalacji przy ul. Cmentarnej.

W odpowiedzi FCC od razu zapowiedziało wdrożenie nowych pomysłów, mogących poprawić sytuację w Zabrzu. Nowe działania to: obowiązek zamykania bram do hal przetwarzania odpadów w godzinach, gdy zakład nie pracuje, wydłużony 24 okres pracy instalacji dezodorującej w hali przyjęć odpadów zmieszanych, wstrzymanie mechanicznego przetwarzania odpadów i ich wywozu w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, świeżo przetworzone odpady biodegradowalne będą pokrywane dodatkową warstwą Glebovitu, który ma służyć jako naturalny filtr redukujący uciążliwości odorowe. „Podjęliśmy także decyzję o zamontowaniu dodatkowego rozwiązania – bariery antyodorowej wokół obszaru przetwarzania i kompostowania odpadów zielonych. Uruchomienie instalacji przewidujemy na pierwszą połowę października. System ten to tzw. mokra bariera antyodorowa. Polega na zamgławianiu pod wysokim ciśnieniem roztworu wodnego z neutralizatorem zapachu. System może pracować 12 miesięcy w roku, 24 h/7, w każdych warunkach pogodowych. (…) Zapewniamy ponadto, że dokładamy wszelkich starań, aby wywiązać się z założonego harmonogramu hermetyzacji instalacji – do połowy października uruchomimy w całości system oczyszczalnia, który będzie filtrował powietrze procesowe z hali przetwarzania mechaniczne oraz z hermetyzowanych obiektów zakładu”.

Na ile nowe pomysły FCC ograniczą odór w centrum miasta, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

/dast/