Prezydent z absolutorium

Wielogodzinna dyskusja poprzedziła głosowanie nad absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok dla prezydent miasta, Małgorzaty Mańki – Szulik. Ostatecznie wynik głosowania był taki, jak można było przewidzieć na długo przed sesją – 13 radnych było za absolutorium, 12 zagłosowało przeciw.

Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie miasta. Dochody miasta za 2020 rok wyniosły 1,080 mld zł, wydatki – 1,102 mld zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 578 018 zł, zaledwie pół promila budżetu! Biorąc jednak pod uwagę „covidowe” środki z budżetu państwa, nadwyżka wyniosła ponad 20 mln zł. Budżet zyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej UM.

W czasie dyskusji z ust prezydent padały zapewnienia o chęci współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami w Radzie Miasta. Marian Rau (KO) ripostował, że takie słowa padają zawsze przed absolutorium, ale nic z tego nie wynika, po głosowaniu styl sprawowania władzy wraca na stare tory. Jeszcze konkretniejsza była Agnieszka Rupniewska. – Ile projektów opozycji poparła rządząca miastem koalicja, pani radni? Nie trzeba długo liczyć! Ani jednego! Nawet tak oczywistych projektów, jak ten o pomocy dla przedsiębiorców w pandemii. Odpowiedź prezydent była kuriozalna: Ale to przecież nie moi radni, każdy sam decyduje o swoim głosie. Widać nie udało się wam ich przekonać. Kamil Żbikowski wytykał rządzącym, że, choć wszystkim powinno zależeć by w Zabrzu żyło się lepiej, to nawet w oczywistych sprawach nie potrafią przyznać się do błędu. – Jak przy okazji budowy stadionu, gdy zapewnialiście, że będzie odszkodowanie od głównego wykonawcy stadionu za zejście z budowy, a skończyło się na wielomilionowym odszkodowaniu wypłaconym przez miasto.

Ostatecznie za absolutorium zagłosowali radni Skutecznych dla Zabrza, PiS i Sebastian Dziebowski, przeciw – Koalicja Obywatelska i Lepsze Zabrze.