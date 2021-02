Premier w Zarysie

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek firmę Zarys z Os. Młodego Górnika. Zamówiła ona w ostatnich tygodniach kilka transportów z chińskim sprzętem medycznym.

– Dziś mogłem zobaczyć, że polska firma zaopatruje bez przeszkód wszystkie szpitale i jednostki medyczne, które potrzebują sprzętu medycznego do walki z epidemią – powiedział premier Mateusz Morawiecki. -– Cieszę się, że jedno z większych polskich przedsiębiorstw, nie tylko produkuje i dystrybuuje na kraj, ale także na eksport – dodał.

90% asortymentu firmy Zarys trafia do szpitali. Firma zapewniła m.in. sprzęt jednorazowy konieczny do wykonania szczepień przeciwko SARS-Cov-19. Strzykawki i igły za sprawą współpracy z Agencją Rezerw Materiałowych trafiły do hurtowni farmaceutycznych, a stamtąd do autoryzowanych punktów szczepień – napisano po spotkaniu w rządowym komunikacie.

fot. Krystian Maj/KPRM