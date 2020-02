W prawo zwrot! Wojsko czeka na poborowych

Kwalifikacja wojskowa czyli ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz ochotników zostanie przeprowadzona na terenie Zabrza w dniach od 24 lutego do 31 marca 2020 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają: mężczyźni urodzeni w 2001 r., mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1999-2000, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje wszystkie czynności mające na celu ustalenie zdolności poborowego do czynnej służby wojskowej. Osoby chętne mogą ubiegać się o przyjęcie do ochotniczych form służby wojskowej. Chętni mogą również zostać przyjęci do służby przygotowawczeji ubiegać się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach wojskowych. Osoby które zostały wezwane na kwalifikację wojskową, po ustaleniu kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej zostają automatycznie przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Zabrze zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lutego do 31 marca 2020 r w budynku przy ulicy Karola Miarki 5 (wejście od strony parkingu). Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 37-33-438.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.