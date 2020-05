Po pracy zatrzymał pijanego kierowcę

Policjant z drugiego komisariatu policji w Zabrzu zatrzymał kompletnie pijanego kierowcę. Badanie alkomatem wykazało, że nieodpowiedzialny kierowca miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Kilka godzin później policjanci z zabrzańskiej drogówki zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek na ulicy Karola Miarki. Za kierownicą fiata punto siedział 55-letni zabrzanin. Z relacji policjanta będącego na wolnym wynikało, że chwilę wcześnie kierujący fiatem poruszał się „zygzakiem”, i mało brakowało, by doprowadził do kolizji z jego samochodem. Zabrzański stróż prawa postanowił zareagować, i gdy pojazd zatrzymał się na skrzyżowaniu, wysiadł ze swojego pojazdu i uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdę.

Badanie alkomatem 55 – latka wykazało prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Kiedy policjanci drogówki przewieźli 55-latka na komendę, musieli pomagać mu przy wchodzeniu