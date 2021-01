Pracownicy sądu trafią do aresztu?

Areszt Śledczy ma coraz większe szanse na nowe, drugie życie, wcale nie tak różne od poprzedniego. Jeśli plany sąsiadującego z nim Sądu Rejonowego się ziszczą, opuszczone cele zajmą jego pracownicy administracyjni. Ale to nie znaczy, że atrakcyjna dla filmowców lokalizacja – stare, okratowane pomieszczenia – przestanie nią być. Fragment budynku dla aresztantów ma zachować swój oryginalny wygląd.

- Przejęcie przez nas aresztu na razie zmierza w dobrym kierunku. Za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Katowicach wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrażenie zgody na przejęcie go w trwały zarząd. Liczmy, że odpowiedź nadejdzie w ciągu najbliższych tygodni. Gdyby była pozytywna, w dawnych celach, na wyższych kondygnacjach zalazłyby się pomieszczenia niedostępne dla interesantów, a na parterze biuro ich obsługi. W planie jest też zostawienie oryginalnego wyglądu kilku pomieszczeń, tak by areszt nadal miał walor edukacyjny i mógł służyć filmowcom. Ważną zaletą potencjalnej, nowej siedziby sądu jest miejsce na parking. Dziś bardzo brakuje. W budynku przy ulicy 3 Maja zostałyby natomiast sale rozpraw – mówi Anna Sołoducha, dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Zgoda Ministerstwa Sprawiedliwości na przejęcie aresztu nie oznacza, że sprawy potoczą się szybko. Inwestycja, finansowana przez resort Zbigniewa Ziobry, będzie wymagała dużych wydatków i dużo pracy. Najpierw oczywiście formalnej.

Areszt, przy ulicy Sądowej został zamknięty 31 marca 2018 r.. Padł ofiarą reformy więziennictwa, której celem było zlikwidowanie małych i wysłużonych jednostek, a w dalszej perspektywie racjonalizowanie wydatków. Razem z nim żywota dokonało 13 aresztów. 116 pracowników zabrzańskiego miało znaleźć zatrudnienie w ościennych placówkach, a 200 osadzonych przewieziono do cel w całej Polsce.

Budynek oddano do użytku w 1888 roku. Nieruchomość w całości należy do Skarbu Państwa.