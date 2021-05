Pożar w bloku przy Prusa

Policjanci z Komisariatu V Policji w Zabrzu uratowali mieszkańców z płonącego budynku przy ul. Prusa w Helence. Dzięki temu, pomimo sporych zniszczeń, nikomu nic się nie stało.

Niespokojną noc z soboty na niedzielę mieli mieszkańcy dzielnicy Helenka. Około godziny 2.45 dyżurny Komisariatu Policji V otrzymał zgłoszenie o pożarze jednego z mieszkań na parterze budynku mieszkalnego ul. Prusa. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia przybyli mundurowi z piątki. Od razu przystąpili do akcji ewakuacyjnej lokatorów budynku mieszkalnego. Palące się mieszkanie na parterze spowodowało gęste zadymienie na klatce schodowej. Mimo to policjanci weszli do budynku i ewakuowali 4 lokatorów. Pozostali mieszkańcy opuścili swoje mieszkania o własnych siłach.

Ostatecznie żaden z lokatorów nie ucierpiał. Mieszkanie na parterze, w którym wybuchł pożar, uległo doszczętnemu spaleniu. Obecnie ustalana jest przyczyna pożaru mieszkania.