Postawmy na nogi Damiana

Damian Popiółkiewicz potrzebuje prawie 350 tys. zł, by stanąć na nogi. Dużo? Dla rodziców 11 – latka to cena za zdrowie i szczęście syna, za jego zrealizowane marzenie o przejażdżce na rowerze. By zapłacić za kosztowną operację, trzeba jeszcze około 300 tys. zł. Jeśli możecie, pomóżcie!

Damian jest uczniem V klasy Szkoły Podstawowej nr 28 w Rokitnicy. Spragnionym wiedzy i kontaktu z rówieśnikami. Ma jedno i drugie – uczy się dobrze, jest lubiany. Ale ma również artogrypozę, chorobę, która powoduje deformację nóg i cierpienie. To drugie spowodowane jest między innymi licznymi operacjami.

– Niestety, sytuacja się komplikuje. Syn rośnie, jest coraz cięższy. Jego kolana się koślawią, a chodzenie, dalekie od prawidłowego ruchu powoduje, że deformacji ulegają inne części szkieletu. Operacja, wykonana przez amerykańskiego ortopedę daje nam pewność, że stan Damiana się nie pogorszy i co ważniejsze – że wreszcie będzie chodził – mówi mama chłopca.

Artogrypoza to wrodzona sztywność stawów. Powoduje przykurcze, wady postawy, deformację rączek i nóżek, zniekształcenia stóp. Konsekwencją są problemy z chodzeniem i związany z nimi ogromny ból.

Internetowa zbiórka trwa pod adresem https://www.siepomaga.pl/dladamianka