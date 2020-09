Pomóżmy choremu Zdzisławowi z Zandki

Zdzisław Zimon, 62 –letni zabrzanin z Zandki, potrzebuje pomocy. Zachorował na złośliwy nowotwór kości. Rodzina zbiera środki na leczenie i poprawę jakości życia.

- Wiadomość o nowotworze kości zniszczyła moje życie. Do tej pory wszystko układało się tak, jak trzeba, lubiłem swoją codzienność, lubiłem poranki i wieczory, cieszyłem się, że jest mi dane budzić się i zasypiać ze świadomością, że jestem zdrowym człowiekiem. Tamten dzień, słowa lekarza, który wypowiadał wyrok, wywrócił nie tylko moje życie do góry nogami, ale życie całej mojej rodziny – pisze zabrzanin na portalu SiePomaga.pl. – Przez nowotwór stan całego mojego zdrowia znacznie się pogorszył. Często boję się wyjść z domu w obawie, że załapię infekcję, której nie dam rady pokonać. Łazienka w moim domu nie jest przystosowana do potrzeb chorej osoby. Chciałbym móc czuć się we własnym domu komfortowo, a coraz częściej boję się czy przebywanie w nim nie ma złego wpływu na stan mojego zdrowia… Proszę, pomóż mi!

Każdy może wesprzeć zabrzanina w potrzebie. Zbiórka na jego rzecz jest prowadzona pod adresem https://www.siepomaga.pl/zdzislaw-zimon. Na razie zebrano ledwie 610 zł, założony cel zbiórki to ponad 30 tysięcy złotych.