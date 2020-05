Pollitechnika z Philipsem buduje w Zabrzu centrum naukowe

To może być symbol zmian, które w ostatnich latach zachodzą w Zabrzu. Wczoraj oficjalnie rozpoczęto budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Inwestycja powstaje, na terenie Politechniki Śląskiej, przy ul. Roosevelta, w oparciu o projekt „Assist Med Sport Silesia”, który znalazł się na liście kluczowych przedsięwzięć województwa śląskiego.

– To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Śląskiej, firmy Philips i Miasta Zabrze i wyjątkowe nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale także międzynarodowej. Nie był to efekt chwilowych działań, a ośmiu lat ciężkiej pracy – relacjonował rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. –W historii Politechniki Śląskiej nie było przedsięwzięcia z tak dużym udziałem partnera biznesowego, z tak dużym wkładem finansowym i technologicznym. – Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym to jeden z naszych priorytetów i na tym chcemy budować markę Politechniki Śląskiej jako otwartego ośrodka badań naukowych, współpracy i transferu technologii.

– Od samego początku miałam wielkie szczęście obserwować, jak Wydział Inżynierii Biomedycznej rozwijał się w Zabrzu i ambitnie podejmował kolejne działania. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie, którzy zostawili tu swoje serce – opowiadała Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.

Jak wielokrotnie podkreślano, powstająca inwestycja pozwoli na wieloaspektowe, technologiczne wsparcie branży medycznej, a niedawne pospolite ruszenie świata nauki w zakresie walki z COVID-19 stanowi reprezentatywny przykład, jak te dwa środowiska – medyczne i naukowe – mogą się wzajemnie dopełniać. – Epidemia uwidoczniła potrzebę współpracy sfery technicznej ze sferą medyczną. Technologie wspomagające działalność służb medycznych są bardzo potrzebne. Politechnika Śląska od pierwszych dni epidemii włączała się w działania związane ze zwalczaniem skutków epidemii – to już jest kilkanaście różnych projektów o różnym stopniu zaawansowania – począwszy od tych najprostszych aż po zaawansowane systemy informatyczne i zagadnienia związane z modelowaniem dynamiki białek. To jest poziom uczelni badawczej i badań, które są rozpoznawane nie tylko na terenie kraju, ale także w zasięgu międzynarodowym – podkreślał rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

– Mieliśmy przyjemność obserwować, co się dzieje w Polsce, gdzie jest tzw. epicentrum wiedzy i technologii oraz z którymi partnerami możemy współpracować i tworzyć nowe rzeczy w systemie zdrowia. Politechnika Śląska była na pierwszym miejscu. Widzimy ogromny dostęp do studentów, do nowych kadr, mamy świetne kontakty ze szpitalami i wiemy, że jest to miejsce, w którym chcemy razem tworzyć przyszłość technologiczną – mówił Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny ds. Rynków Direct CEE Philips Health Systems.

–Kiedy zaczynaliśmy 10 lat temu, dysponowaliśmy bardzo silną kadrą i atrakcyjnym kierunkiem kształcenia – inżynierią biomedyczną. Te 10 lat było czasem trudnym, ale satysfakcjonującym. Udało się zbudować laboratoria, udało się zbudować całą infrastrukturę badawczą – opowiadał prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – A to, co nas najbardziej cieszy, to rozpoczynająca się inwestycja i budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia”. Te laboratoria powstają po to, by prowadzić badania na najwyższym poziomie. Ale by je prowadzić, potrzebujemy wykształconych, zdolnych ludzi. I taką kadrę mamy – bardzo dużo młodych, uzdolnionych naukowców, którzy dzięki laboratoriom będą rozwijali najbardziej zaawansowane technologie i dla medycyny, i dla sportu.

Część aktywności Centrum będzie poświęcona działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Infrastruktura, która wzbogaci centrum będzie służyła badaniom naukowym ukierunkowanym m.in. na: opracowanie rozwiązań w zakresie wspomagania komputerowego (również podczas symulacji zabiegów), telemedycyny (w tym telediagnostyki, telerehabilitacji, teleopieki), a także wirtualnej rzeczywistości; wykorzystania sygnałów biomedycznych dla celów weryfikacji lub opracowywania algorytmów; badania, optymalizacji i testowania aparatury, urządzeń i systemów medycznych (w tym nowej generacji sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji); monitorowania, oceny i opracowania wytycznych w zakresie leczenia i projektowania urządzeń; a także uzyskiwania i optymalizacji materiałów dla celów medycznych.

Wprowadzeniem w tą tematykę były referaty wygłoszone przez pracowników partnera Uczelni, tj. firmy Philips podczas telekonferencji transmitowanej na żywo na kanale YouTube Politechniki. – Innowacje w medycynie, zwłaszcza te związane z telemedycyną i e-zdrowiem, to ogromna szansa dla przeciążonej służby zdrowia. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, ograniczoną liczbę miejsc w szpitalach i lekarzy specjalistów, konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań, które usprawnią proces leczenia od diagnostyki, poprzez hospitalizację, na opiece nad pacjentem w domu kończąc. Dzisiejsza sytuacja epidemiczna jeszcze bardziej uwydatnia korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii medycznych, choć i bez niej rozwój w tym obszarze postępował z roku na rok. Obecne jednak znacznie zyskał na dynamice – podkreśla Reinier Schlatmann, Prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycja jest elementem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi około 100 mln zł.