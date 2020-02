Politechnika w elicie polskich uczelni

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, od ponad 20 lat w Zabrzu, w czerwcu będzie świętował swoje ćwierćwiecze. Jubileusz przypadł w wyjątkowym dla uczelni czasie – wejścia do elitarnej grupy wyższych uczelni. Politechnika Śląska jest wśród 10 najlepszych w kraju, którym przyznano przywilej wykonywania badań, w wybranych przez siebie obszarach. Korzyści z tego są dwie: duże pieniądze na ich przeprowadzenie oraz wyższa jakość kształcenia.

- Rezultaty badań na pewno zostaną przedstawione studentom. Przekazywana przez nas wiedza będzie najświeższa, najbardziej adekwatna w stosunku do oczekiwań rynku pracy. Staniemy się dla innych ostrą konkurencją pod względem naukowym i dydaktycznym – mówił dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, prof. Jan Kaźmierczak.

W grupie 10 uczelni, obdarzonych przywilejem bycia placówką badawczą, Politechnika Śląska jest jedną z 3 technicznych. Oprócz niej to Politechnika Warszawska oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. – Wybraliśmy, jako uczelnia, 6 obszarów. Chcemy zajmować się medycyną w ujęciu technicznym, nowoczesnymi materiałami, gospodarką środowiskową, przetwarzaniem danych w sztucznej inteligencji, inteligentnym miastem oraz czwartą rewolucją przemysłowo – techniczną. Nasz wydział wybrał dla siebie te 3 ostatnie. Na uczelni jesteśmy liderami w badaniach dotyczących inteligentnego miasta i mobilności. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy na ten temat dużą konferencję w Sejmie. Wkrótce ukaże się podsumowująca ją publikacja. Nasza przewaga nad innymi wydziałami uczelni wynika także z profilu kształcenia. Mamy kierunki techniczne, ale również i te, które uwzględniają zamiany zachodzące w społeczeństwie – wyjaśniał prof. Jan Kaźmierczak.

Tytuł placówki badawczej został przyznany na 7 lat. Po ich upływie z pierwszej ligi – 10 uczelni – wypadną 2. Politechnika Śląska na razie została klasyfikowana na 8. miejscu. – To był bardzo trudny konkurs, o wielkie pieniądze. Dzięki niemu nasz 400 – milionowy budżet wzrósł o 10 proc. – tłumaczył prof. Jan Kaźmierczak.

Jubileusz wydziału, który od 22 lat ma swoją siedzibę w Zabrzu zaplanowano od 17 do 20 czerwca. – Zaczynaliśmy skromnie, od jednej sali w kamienicy na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach. Warunki były trudne. Szybko przyjęliśmy zaproszenie do Zabrza, ale remont dawnych koszarów trwał długo. Budynki były w opłakanym stanie. Najpierw zajęliśmy ten oznaczony dziś jako A, potem obecny C, pełniący wcześniej funkcję klubu oficerskiego, wreszcie stajnię. Na końcu adaptowaliśmy najnowszy – socjalistyczny blok. By uświetnić jubileusz, planujemy wystawę. Liczmy na pomoc zabrzan. Chcielibyśmy naszą obecną siedzibę pokazać z czasów, gdy zamiast studentów zajmowali ją żołnierze. Wszystkie pamiątki z tego okresu: fotografie, dokumenty, przedmioty oddamy nienaruszone – zapewniał dziekan.

Wydział Organizacji i Zarządzania 25. urodziny uczci przede wszystkim naukowo. – Zaplanowaliśmy spotkanie, poświęcone naszym 3 obszarom badawczym oraz obrady, w grupach, które będą jego kontynuacją. Na uroczystą galę zaprosimy gości do Teatru Nowego, na przedstawienie „Kolacja dla głupca”. Mamy nadzieję, że obchody ćwierćwiecza sprawią, że studenci z zagranicy spojrzą na Zabrze przyjaznym okiem, zobaczą jak wiele miasto ma im do zaoferowania. Obecnie jest ich 50. To najwięcej na uczelni – mówił dr. hab. Jarosław Brodny, zastępca dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej.

Wydział Organizacji i Zarządzania kształci 2 tys. osób.