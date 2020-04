Na Politechnice rektor bez zmian

Prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, obecny Rektor Politechniki Śląskiej, będzie pełni tę funkcję również w kolejnej kadencji, w latach 2020-2024. W wyborach, które odbyły się 28 kwietnia, na stanowisko rektora zgłoszono jednego kandydata.

W wyborach wzięło udział 298 elektorów spośród 300 uprawnionych do głosowania. Minimalna liczba ważnie oddanych głosów potrzebna do wyboru wynosiła 150. Na prof. Arkadiusza Mężyka zagłosowały 252 osoby; 21 osób wstrzymało się od głosu, 25 było przeciw. Profesor Arkadiusz Mężyk jest 17. Rektorem Politechniki Śląskiej, wybranym na tę funkcję już po raz drugi! Kadencja potrwa od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2024 r. Po raz pierwszy w historii Uczelni, z uwagi na stan epidemii w Polsce, wybory zostały przeprowadzone w trybie zdalnym, online.

Kadencja 2020-2024 będzie kontynuacją prac rozpoczętych na Politechnice Śląskiej w latach 2016-2020. – Decyzja o kandydowaniu na drugą kadencję była spowodowana tym, że pewien proces rozpocząłem i chciałbym ten proces dokończyć, by efekty naszych działań przyniosły korzyść dla Politechniki Śląskiej. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej w pierwszym konkursie, chciałbym żeby w kolejnym Politechnika Śląska również znalazła się w gronie ośmiu uczelni, które status uczelni badawczej posiadają – mówił po wyborze. A Mężyk. .

Rektor – elekt zasygnalizował także, czym będzie różnić się nadchodząca kadencja od mijającej. – Przede wszystkim zmiany, które były niezbędne do wprowadzenia i które wynikały m.in. z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały wprowadzone na przełomie 2019 i 2020 roku, a zatem będziemy w tej chwili optymalizować funkcjonowanie Politechniki w zakresie realizowanym wewnątrz Uczelni. Będziemy doskonalić nasz proces dydaktyczny, ofertę dydaktyczną, będziemy również walczyli o rozpoznawalność międzynarodową. To są nasze główne zadania na najbliższą kadencję, no i pełna realizacja programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” – powiedział.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk urodził się w 1962 roku w Wodzisławiu Śląskim. Rektor Politechniki Śląskiej w kadencjach 2016-2020 i 2020-2024; dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Tytuł doktora uzyskał w 1994 roku, doktora habilitowanego w 2002 roku, profesora w 2007 roku.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Współautor 18 patentów i 2 wzorów przemysłowych oraz promotor 13 zakończonych przewodów doktorskich. 27 recenzji rozpraw doktorskich, 15 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, 17 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora i ok. 30 recenzji artykułów dla czasopism zagranicznych i o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady na uczelniach technicznych w Portugalii, Belgii, Francji oraz w Niemczech. Doktor Honoris Causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi.

Wiceprzewodniczący i członek prezydium Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 2018 r. został wybrany wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego. Członek Komitetów Mechaniki PAN i Budowy Maszyn PAN. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej (2019), Platynowego lauru „Nauka i Innowacyjność” RIG w Katowicach (2018); otrzymał także Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Ministra Obrony Narodowej (2015), Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” (2013); odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2002 r., a w ostatnim czasie tytułem Gliwiczanina Roku „Gliwicjusz 2019”.