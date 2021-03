Policjanci zastrzelili dzika

Policjanci zastrzelili agresywnego dzika, który chwilę wcześniej został potrącony przez samochód. Zwierzę, będąc w szoku rzuciło się na przechodnia, raniąc go w nogę. Kiedy na miejsce przybyli mundurowi zwierzę zaatakowało również ich. We wtorek krótko przed 7:00 oficer dyżurny zabrzański Policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu dzika przez samochód osobowy w rejonie ulicy Wolności 124. Na miejsce skierowano patrol. W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia policjanci otrzymali wiadomość, że potrącony dzik zaatakował 61-letniego przechodnia. Kiedy mundurowi przybyli na miejsce, zwierzę zaatakowało jednego z nich. Policjant z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób postronnych oraz swojego strzelił 4 razy w kierunku zwierzęcia. 61-letni mężczyzna z raną nogi został przywieziony do szpitala.