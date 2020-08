Policjanci pilotowali karetkę

We wtorek w nocy mundurowi z zabrzańskiej drogówki pilotowali do szpitala w Zabrzu karetkę pogotowia z ciężko chorym pacjentem. Transport medyczny rozpoczął się w Krakowie, policjanci prowadzili pilotaż od autostrady A4 do Śląskiego Centrum Chorób Serca w centrum Zabrza. Dzięki temu, wymagający specjalistycznej pomocy medycznej pacjent, dotarł tam na czas.

W późnych godzinach nocnych, policjanci zabrzańskiej drogówki zostali wezwani do pomocy przy pilotażu karetki pogotowia ratunkowego wiozącej pacjenta do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Transport medyczny rozpoczął się w Krakowie, liczyła się każda chwila. W sprawnym i bezpiecznym pilotażu do szpitala pomogli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu – sierż. szt. Jacek Szyjka oraz st. post. Beniamin Hachaj. Wiedząc, że w grę wchodzi ludzkie życie, na sygnałach policjanci przepilotowali karetkę pod sam szpital, gdzie czekał już na pacjenta personel medyczny.