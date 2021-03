Policja szuka świadków zdarzenia drogowego, do jakiego doszło 9 marca, około godziny 14.30 na ulicy Gogolińskiej 8. Kierujący samochodem osobowym Mazda koloru srebrnego jadąc środkiem drogi, wymusił na jadącym z naprzeciwka samochodzie ciężarowym marki Mercedes zjechanie na pobocze, wskutek czego ten uderzył w przydrożne drzewo. Osoby będące świadkami tego zdarzenia bądź posiadające wiedzę co do okoliczności, proszone są o kontakt z zabrzańską policją.