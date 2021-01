Zaginęła nieletnia Katarzyna Smołka. Szuka jej policja. 11 grudnia.12.2020 r. około godz. 17:00 dziewczyna kolejny raz samowolnie oddaliła się z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 5 przy ul. Niepokólczyckiego 45 i do chwili obecnej nie powróciła. Osoby posiadające wiedzę co do miejsca jej przebywania proszone są o kontakt z zabrzańską policją: tel. 47 8543 255, 47 8543 266, 47 8543 269, e-mail: nieletni@zabrze.ka.pl.