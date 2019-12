Podziel się świątecznym jedzeniem

Kto nie lubi marnować jedzenia, od którego w wielu domach wkrótce będą uginać się stoły, może się nim podzielić po Bożym Narodzeniu. Akcję poświątecznej dystrybucji żywności prowadzi Fundacja Podziel się.

Jak się do niej włączyć? Można to zrobić na 6 sposobów: zawieźć to, co zostało do jadłodzielni; zgłosić, że jest co oddać, zostać kierowcą – wolontariuszem, powiedzieć o przedsięwzięciu znajomym, informować o nim w internecie oraz wspomóc fundację finansowo.

Więcej informacji na stronie www.podzielmysie.pl, można je także uzyskać pisząc na adres: info@podzielmysie.pl