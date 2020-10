Podziękowania dla Mieszkańców Zabrza oraz Pracowników UM

W związku z zakończeniem się umowy na odbiór odpadów w mieście Zabrze, Zarząd FCC Polska wraz z Pracownikami serdecznie dziękuje Mieszkańcom Zabrza oraz Urzędowi Miasta Zabrze za wieloletnią współpracę.

Pełniąc od lat swoje obowiązki w mieście, pracownicy FCC Polska mieli możliwość mocno zżyć się z jego Mieszkańcami, którzy na co dzień okazywali im życzliwość i nie szczędzili dobrego słowa. Było to tym łatwiejsze, że znakomita część naszych pracowników to również rodowici zabrzanie.

FCC Polska w Zabrzu swoje usługi będzie świadczyć nadal dla zabrzańskich obiektów użyteczności publicznej (m.in. szkoły, szpitale), a także dla zabrzańskich przedsiębiorców.

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że zakończenie umowy z Urzędem Miasta Zabrze na odbiór odpadów od Mieszkańców w żadnym wypadku nie spowoduje zatrzymania inwestycji hermetyzacji zakładu, która zakończy się w połowie października. Zlikwidowanie uciążliwości zapachowych pochodzących z naszego zakładu jest dla nas sprawą priorytetową.

Więcej informacji o hermetyzacji oraz działaniach antyodorowych można znaleźć na naszej stronie www.fcc-group.pl oraz Facebooku FCC Polska.

Zarząd i Pracownicy FCC Polska

