Podniósł rękę na ratownika

30 – latek, pijany i pod wpływem środków odurzających, wymagający pomocy medycznej był agresywny wobec ratowników. Jednego uderzył w twarz. Do szamotaniny, z udziałem policjantów, doszło w mieszkaniu przy ulicy Częstochowskiej, 21 lipca.

Ambulans przyjechał o godz. 22.30. Odurzony alkoholem i innymi środkami 30 – latek od początku był agresywny. Rękoczynu dopuścił się, gdy ratownicy zdecydowali o konieczności przewiezienia go do szpitala. Policjanci z II komisariatu, wezwani na miejsce, pomogli w opanowaniu sytuacji. Po nocy i dniu spędzonym w szpitalu, zabrzaninowi postawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.