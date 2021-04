Planują nagrywanie komplementów

O tym, że sesje Rady Miasta przeciągają się niemiłosiernie wiadomo od dawna. O tym, że za wielogodzinne obrady można winić radnych-singli, których do domu nie gonią rodzinne obowiązki, wiadomo od niedawna. Ale cenny czas zabierają również osoby czujące potrzebę publicznego chwalenia rządzących miastem. I właśnie w tym drugim przypadku nastąpi radykalna zmiana. W Urzędzie Miejskim, już wkrótce otwarty zostanie pokój nagrań. Można w nim będzie zarejestrować komplementy pod adresem władz miasta i urzędników.

Takiego usprawnienia w obradach nikt się nie spodziewał, ale długie sesje prawdopodobnie dały się we znaki władzom miasta. Skoro na wypowiedzi radnych-singli nie mają wpływu, bo wszyscy są opozycyjni, to na zachowanie wspierających ich radnych już tak. Stąd pomysł na pokój nagrań. Otwarty zostanie przed kwietniową sesją, tuż po Wielkanocy. Niewykluczone, że jeśli się sprawdzi, po pandemii lub po poprawie sytuacji epidemicznej będą mogli do niego wchodzić również mieszkańcy. Nie rozstrzygnięto natomiast, czy pokój będzie dostępny w takim samym zakresie dla 12 radnych opozycji. Doświadczenie sesyjne podpowiada, że oponenci władzy luźno traktują punkty porządku obrad, często wypowiadając się niezgodnie z podejmowanym tematem. Być może więc i tym razem skorzystaliby z okazji i zamiast komplementować rządzących, krytykowaliby. Niezależnie od tego, którzy radni ostatecznie otrzymają możliwość nieograniczonego nagrywania się, zarejestrowane wypowiedzi będą upubliczniane na bieżąco, bez poślizgu czasowego. Zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego. - Interesuję się działaniami zabrzańskiego samorządu i od dawna śledzę sesje Rady Miasta. Pomysł z nagraniami bardzo mi się podoba. Prawdą jest, że niektóre posiedzenia radnych wydłużały się ponad miarę, wystawiając cierpliwość słuchaczy na próbę. Teraz, dzięki nowemu rozwiązaniu, trochę się skrócą, a dyskusje staną się bardziej merytoryczne. Poza tym, niezwykle ciekawe będzie słuchanie komplementów pod adresem władz. Mam już też swoje typy dotyczące tego, kto pierwszy pojawi się w pokoju nagrań – mówi osoba, która poinformowała redakcję Nowin Zabrzańskich o pomyśle urzędników.