Plaga fałszywych smsów

Jeśli SMS-em otrzymasz informację o treści: „Twoja przesyłka została skierowana do obowiązkowej dezynfekcji. Prosimy o podjęcie natychmiastowych kroków” zignoruj tę wiadomość i nie wchodź w załączony do niej link. To oszustwo!

Policjanci otrzymują coraz więcej zgłoszeń prób oszustwa. Zgłaszają się osoby, które otrzymały niepokojące wiadomości SMS o konieczności opłaty za dezynfekcję przesyłki. Żeby dokonać tej opłaty koniecznym jest skorzystanie z załączonego linku z wiadomością. Szczęście mają ci, którzy w porę się zorientują o próbie oszustwa. Po kliknięciu na link wyświetla się informacja, że należy się zalogować się w swoim banku i zapłacić 50 gr. To kolejna z przestępczych prób oszustw i kradzieży zgromadzonych na kontach bankowych oszczędności.

Ani Poczta Polska ani inni operatorzy nie wysyłają SMS-ów dotyczących konieczności dokonania dodatkowej płatności z tytułu dezynfekcji w celu otrzymania przesyłki. Otrzymane SMS-em lub e-mailami informacje o zmianie cennika i konieczności dopłaty niewielkiej sumy, często usypiają czujność odbiorcy, który loguje się za pośrednictwem zamieszczonego w wiadomości fałszywego linku do strony wyłudzającej dane, pozwalające okraść konto. W tym szczególnym czasie pandemii, kiedy wielu z nas korzysta z usług dotyczących zakupów internetowych, policja apeluje o szczególną ostrożność w trakcie płatności. Przestępcy usiłują na różne sposoby uzyskać od pokrzywdzonych dane dotyczące logowania (czy to do banków, czy też na portale społecznościowe itp.). Warto o takich próbach oszustw informować także osoby starsze.