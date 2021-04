Po pijanemu uderzył w słup

Pięciu nietrzeźwych kierowców zatrzymali policjanci podczas minionego weekendu w Zabrzu. Niechlubny rekordzista miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pierwszy z zatrzymanych to 18-letni mieszkaniec Zabrza, który mając w organizmie blisko półtora promila alkoholu i nie posiadając prawa jazdy, kierował volkswagenem, jadąc ulicą Stalmacha.

Kolejny z zatrzymanych to 21-letni mieszkaniec Knurowa, który pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę, mając w organizmie 0,64 promila. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach danych okazało się również, że jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności.

Trzeci z zatrzymanych to 20-letni zabrzanin, który w nocy z soboty na niedzielę jechał ulicą Lutra, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Czwarty zatrzymanych to 59-latek, który mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu, uderzył w słup na ulicy Budowlanej, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. O zaistniałej sytuacji policjanci dowiedzieli się od świadka, który zadzwonił na numer alarmowy. Skierowani na miejsce mundurowi zatrzymali 59-latka, Jak się okazało, mężczyzna miał również zakaz prowadzenia pojazdów do 2023 roku.

Ostatni z nietrzeźwych kierujących zatrzymanych w ten weekend to 26-letni kierowca audi. Policjanci zatrzymali go, gdy jechał ulicą Kroczka. Przeprowadzone badanie wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to przestępstwo, niosące ogromne zagrożenia dla życia własnego oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Każdy, kto zdecyduje się na taki krok, musi zdawać sobie sprawę z tego, że grozi za to nawet 2 lata pozbawienia wolności, grzywna w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata.