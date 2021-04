Po pijanemu skopał samochód

Mundurowi z drugiego komisariatu zatrzymali 31-latka, który uszkodził stojący przy ulicy samochód. Sprawca bez powodu podszedł do pojazdu i zaczął go kopać. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu.

We wtorek krótko po północy do dyżurnego komisariatu II wpłynęło zgłoszenie o osobach, które idąc środkiem ulicy Bytomskiej, zachowują się agresywnie. Policjanci podczas przeszukania rejonu napotkali na trzech mężczyzn. Wszyscy byli nietrzeźwi. Jeden z nich, najbardziej agresywny, 31-latek bez wyraźnego powodu postanowił wyżyć się na samochodzie osobowym marki Opel, kopiąc w jego karoserię. Mężczyzna został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut dotyczący uszkodzenia mienia. W trakcie czynności przyznał się do zarzucanego czynu, jednak nie potrafił wyjaśnić, co nim kierowało. Badanie trzeźwości przeprowadzone po zatrzymaniu wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. Teraz grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.