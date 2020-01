Pierwszy Klub Senior+

Pierwszy w Zabrzu Klub Senior + już działa! Otwarto go przy ulicy Żółkiewskiego 12 a. Wolny czas może w nim spędzać 30 osób. Koszt inwestycji to prawie 190 tys. zł. Większość tej kwoty, 117 tys. zł pochodzi od wojewody śląskiego, resztę dołożyło miasto.

W klubie utworzono salę do rehabilitacji, pomieszczenie do wspólnych spotkań z aneksem kuchennym, węzeł sanitarny, biuro, magazynek, a gdy pogoda będzie sprzyjająca do dyspozycji seniorów będzie namiot ogrodowy, stół i krzesła.