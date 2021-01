Pierwsze w tym roku Nowiny już w kioskach

Pierwszy numer Nowin Zabrzańskich w 2021 roku już od rana do kupienia w kioskach. Tradycyjnie do poczytania wiele ciekawych i ważnych informacji z życia miasta. Piszemy m.in. o:

Szczepionka dla zabrzan w 25 punktach

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w całej Polsce, ruszyły i w Zabrzu. Na razie mogą z nich skorzystać tylko osoby na pierwszej linii walki z koronawirusem. U nas personel medyczny, pracownicy domów pomocy społecznej, farmaceuci otrzymują preparat w czterech szpitalach: Miejskim w Biskupicach, Klinicznym nr 1, Specjalistycznym i w Śląskim Centrum Serca. Następni w kolejce, zaliczeni do grupy pierwszej powinni się zapisywać od 15 stycznia. W Zabrzu będą mogli się zgłaszać do 25 placówek.

Geopark w glinianym wyrobisku

Inwestycja – Geopark w Grzybowicach – rozpocznie się w tym roku! To już pewne. Za niespełna 7,5 mln zł zbuduje go Mostostal Zabrze. Zajmie miejsce po dawnej cegielni. Ci, którzy go odwiedzą, będą mogli wejść w głąb Ziemi. Na tym jednak nie kończą się atrakcje gwarantowane mieszkańcom. Teren wokół dwóch zbiorników wodnych, znajdujących się obok, zamieni się w rejon rekreacyjny.

Nowe szaty starej Zandki

Zandka pięknieje! Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16, przy ulicy Cmentarnej zyskał już wcześniej atrakcyjny wygląd, a stara gazowania, przy ulicy Stalmacha nie tylko nowy wizerunek, ale i nową funkcję. Niszczejący wcześniej, zabytkowy budynek zajmie teraz Centrum Usług Społecznych. Natomiast dwie kamienice przy ulicy Tomeczka od niedawna oferują lokatorom bardziej komfortowe warunki mieszkalne.

Orkiestra zagra później

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie trzy niedziele później, 31 stycznia, a nie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 10 stycznia. Szyki organizatorom pokrzyżował, co wcale niezaskakujące, koronawirus. Zmiana nie martwi tych, którzy zmierzają kwestować. Więcej czasu do finału, to więcej czasu na zbieranie pieniędzy.