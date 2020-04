Piątka wróci na tory w maju

Tramwaje linii numer 5, po rocznej przerwie, w drugiej połowie maja znów zaczną kursować po zabrzańskim odcinku trasy. Winnym kolejnego opóźnienia końca remontu torowisk nie jest tym razem koronawirus, ale skomplikowane podłączenia teletechniczne.

- Wciąż są do wykonania w dwóch miejscach: na skrzyżowaniu ulic Wolności i Powstańców Śląskich oraz Stalmacha i Bytomskiej. W każdym są instalacje wielu operatorów. Problemem jest nie tylko ich odpowiednie przepięcie, ale również ustalenie terminów wykonania tego zdania. Zawsze wiąże się to z czasowym wyłączeniem usług – tłumaczy Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich S.A., inwestora remontu.

Tramwaje linii nr 5 miały kursować w naszym mieście od połowy kwietnia, miesiąc po powrocie tych obsługujących linię nr 3. A te, jeżdżące między Mikulczycami i Makoszowami wróciły w planowanym, prawie wiosennym terminie. Ponownie zaczęły wozić pasażerów 16 marca. – Mieliśmy nadzieję, że instalacje teletechniczne, potrzebne do ponownego uruchomienia linii nr 5 uporządkujemy wcześniej. Liczymy, że do połowy maja to się uda. Później, gdy „piątka” zostanie reaktywowania, dokończymy resztę prac. Przede wszystkim podłączenie do elektrycznego sterowania zwrotnicami. W pierwszych tygodniach kursowania „piątki” będą obsługiwane ręcznie, bo firma, która miała to zrobić jest z Niemiec. I tu rzeczywiście szyki pokrzyżował nam koronawirus. Jej pracownicy mają problem z dotarciem do Zabrza. Ponadto przebudujemy chodniki, przełożymy znajdujące się pod nimi kable, dokończymy prace porządkowe. Prawdopodobnie ze wszystkimi działaniami uporamy się do końca czerwca – dodaje Andrzej Zowada.

Remont torowiska w centrum miasta rozpoczął się w kwietniu 2019 r. W czasie jego trwania wykonano nowy rozjazd w kierunku Gliwic, na skrzyżowaniu ulicy Wolności z ulicą Powstańców Śląskich. Odcinek usprawni komunikację w razie awarii, a w przyszłości da szansę na wprowadzenie kolejnych linii.

Pierwszy harmonogram zakładał, że remont torowisk zakończy się na początku 2020 r. Opóźnienia to efekt niespodziewanych komplikacji. – W centrum, pod nawierzchnią dróg i chodników utkane jest mnóstwem kabli. Układając nowe tory, rozkopaliśmy miejsca, które nie były ruszane od 40 lat.. Niektórych instalacji nie naniesiono w planach, inne były zaznaczane w przypadkowych miejscach, zupełnie różnych od rzeczywistych. Zdarzały się sytuację, gdy z tego powodu, nie udało ustawić się słupa trakcyjnego. Kłopot mieliśmy również z mostem nad Bytomką, na placu Teatralnym. Według ekspertyz wykonanych przed rozpoczęciem prac był w dobrym stanie. Tymczasem okazało się, że przyczółki wymagały naprawy. Dodatkowe, nieoczekiwane prace przybyły nam w związku z instalacją oświetlenia i trakcji. Zostaliśmy zmuszeni do modyfikacji jej projektu. Ważny słup trakcyjny, w pobliżu placu Wolności stał na prywatnej działce – tłumaczy Andrzej Zowada.

Prace w Zabrzu kosztowały Tramwaje Śląskie 23,5 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowią pieniądze unijne. Ich wykonawcą jest konsorcjum firm KZN Rail i Spaw – Tor.