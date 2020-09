Pendrive i powerbank za wiedzę o wodzie

Zabrzańskie Wodociągi specjalnie dla czytelników Nowin Zabrzańskich zorganizowały konkurs wiedzy o wodzie. Do zdobycia powerbanki, pendrivy oraz zestawy gadżetów. Wystarczy odpowiedzieć na cztery pytania.

Na łamach drukowanego tygodnika „Nowiny Zabrzańskie”, przez trzy tygodnie sierpnia, ukazywały się artykuły z cyklu „Zdrowa woda. Porady dietetyka” opisujące jakie znaczenia ma woda w naszym życiu. Nawiązując do tego cyklu, ZPWIK ogłasza konkurs dla czytelników. Odpowiedzi na pytania znajdują się w treści artykułów, które można powtórnie przeczytać na internetowej stronie Nowin, w zakładce „NASZE WODOCIĄGI”. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania są atrakcyjne nagrody*.

Oto pytania;

Jakie trzy podstawowe kategorie wody do spożycia możemy wyróżnić w zależności od jej składu? W ilu procentach ciało dorosłego człowieka składa się z wody? Jakie jest zalecane dzienne spożycie wody dla kobiety a jakie dla mężczyzny? Co to jest hiperwolemia?

Odpowiedzi na pytania należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekapturska@wodociagi.zabrze.pl, w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

Dla pierwszych pięciu osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania przygotowano nagrody:

I miejsce: powerbank + zestaw gadżetów, II – V miejsce: pendrive + zestaw gadżetów

*W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZPWiK Sp. z o.o. ani ich najbliżsi członkowie rodzin