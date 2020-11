Pedofil z dozorem i zarzutami

42 – letni zabrzanin, po prowokacji zaaranżowanej przez grupę zajmującą się ujawnieniem pedofilów, okazał się mężczyzną o seksualnych skłonnościach do nieletnich. Został zatrzymany w pobliżu dworca kolejowego, w miejscu umówionego spotkania z 14 – latką. Zamiast randki z nieletnią, było obywatelskie ujęcie, a po nim policyjne zatrzymanie. Zabrzanin nie był wcześniej karany. Przyznał się do zarzucanych mu czynów – nakłaniania nieletniej, za pośrednictwem komunikatora internetowego, do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych. Prokuratura postawiła mu zarzut. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Więcej o tej sprawie w najbliższym wydaniu Nowin Zabrzańskich, 12 listopada.