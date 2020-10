W Pawłowie kultura aż hula

Nieformalna grupa z Pawłowa „Ambasadorzy z coolturką” wzięła udział w konkursie „Śląskie Lokalnie 2020″ i zrealizowała ciekawy projekt „Tu kultura hula”. Nie pokrzyżowała go nawet pandemia koronawirusa.

Projekt był nastawiony na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, z naciskiem na zapoznanie uczestników z szeroko pojętą „kulturą wysoką”. Głównie miały być to wakacyjne wyjazdy do różnych instytucji kultury. Niestety, pandemia mocno ograniczyła te plany. Wolontariusze prowadzili wakacyjne zajęcia w formie on-line, a we wrześniu całej grupie udało się pojechać do Teatru Ateneum w Katowicach na spektakl „ Babcia na jabłoni”. Zabrzanie byli pierwszą grupą, którą teatr gościł po ograniczeniach związanych z pandemią.

Część projektu prowadzona była przy współpracy z działem edukacji Muzeum Śląskiego, na terenie DOK Pawłów. Były warsztaty „Z byfyja”, ;podczas których odtwarzano śląską ceramikę, był też prawdziwy plener malarski w jesiennych klimatach. Finałem projektu były zajęcia taneczne ‘ Hip-hop –w muzę skok”.

Z tego samego konkursu „Śląskie Lokalnie 2020” grant otrzymała też grupa z kończyckiego Plastyka. W ramach ich inicjatywy powstał projekt „Aktywne przerwy” , który zmienił zasadniczo korytarze popularnej szkoły.