Patent na długie życie

To były wyjątkowy jubileusz, jeden z niewielu, podczas których tradycyjne „Sto lat” trzeba zamienić na „200 lat”. 2 marca Klara Rabiszok obchodziła setne urodziny. Zabrzanka od kilkudziesięciu lat, miłośniczka opery, teatru i kina od zawsze, z pasją do podróży odkrytą na emeryturze mogłaby dzielić się receptą na długowieczność oraz doskonałą kondycję, jak po eliksirze młodości.

- Mama zawsze o siebie dbała, nawet wtedy, gdy ciężko pracowała. Do dziś nie zapomina o kremie na twarz i strofuje mnie, gdy go nie użyję. Jest wyjątkowa. Nawet nie próbuję jej dorównać. Wychowywała dzieci, mnie i brata w trudnych, powojennych czasach. O wszystko trzeba było zadbać samemu, więc mama umiała wszystko. Nawet szyć męskie czapki. Poświęciła się rodzinie całkowicie, choć nigdy nie pozwalała nam odczuć, że rezygnuje z odpoczynku, własnych przyjemności. Nigdy niczego nie wypominała. Była pogodna, uczynna i pomocna innym. Moi synowie są z nią bardzo związani, bo pomagała w prowadzeniu mojego domu. Rozumiała, że pogodzenie domowych i zawodowych obowiązków bywa trudne – mówi Halina Wójtowicz, córka stulatki.

Zabrze stało się domem dla Klary Rabiszok ponad 20 lat temu. Do córki przeprowadziła się z Piekar Śląskich. – Wtedy zaczęliśmy podróżować. Wspólnie, rodzinnie. Zwiedziliśmy kawał świat. Nawet dziś mama chętnie wybrałaby się w daleką podróż, ale to zbyt ryzykowne. Chciałabym, by była z nami jak najdłużej, dlatego unikam sytuacji, które mogłyby źle wpłynąć na stan jej zdrowia – dodaje córka.

Ale z kina i teatru, pani Klara nie zamierza rezygnować. Zachwyciło ją „Boże ciało” Jana Komasy. – Nie szkodzi, że film obszedł się bez Oskara. Ważne, że został dostrzeżony – opowiada stulatka, która na co dzień trzyma rękę na pulsie bieżących spraw. Telewizor zazwyczaj włączony jest na kanale informacyjnym. – Mama uwielbia politykę, choć o tej w polskim wydaniu nie ma najlepszego zdania – mówi Halina Wójtowicz.

Jaki jest przepis na długowieczność według Klary Rabiszok? – Jestem zaskoczona, że dożyłam takiego wieku. Myślę, że zahartowała mnie ciężka praca – mówi. – Mama sumiennie stosuje się do zaleceń lekarza. Pewnie nie bez znaczenia jest fakt, że najlepszym jest jej wnuk. Siedząc w fotelu regularnie ćwiczy. Wykonuje ruchy rękami i nogami, by mieć lepsze krążenie. Czasami jej pyskuję, bo mamie wciąż nie brakuje temperamentu. Kiedy myślę o jej trudnej przeszłości, bo przyszło jej prowadzić dom w powojennych czasach, mam wrażenie, że za ciężką pracę i sposób, w jaki mierzyła się z wyzwaniami teraz otrzymuje nagrodę. Tworzymy wspaniałą rodzinę. Mama ma wnuki, prawnuki, a nawet dwuletnią praprawnuczkę. Alunię uwielbia. Stale jest spragniona informacji o niej – opowiada Halina Wójtowicz.