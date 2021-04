Olimpiada z prezentacjami o koronawirusie

W trybie zdalnym odbyła się Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W trakcie obowiązywały trzy kategoria wiekowe: 1. dla uczniów SP klas 4-6, 2. dla uczniów SP klas 7-8, 3. dla uczniów szkół ponadpodstawowych.Olimpiada miała przebieg dwuetapowy. Pierwszy to przygotowanie prezentacji lub filmu dotyczącego zapobiegania COVID19. Za film/prezentację można otrzymać do 1 do 10 punktów. Drugi etap to zdalny test wiedzy. Uczestnicy Olimpiady musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, HIV/AIDS, ekologii oraz pierwszej pomocy. Suma zdobytych punktów i czas rozwiązania testu dały nam klasyfikację końcową która przedstawia się tak: Kategoria I (klasy 4-6): I Klaudia Mróz SP 18 II Jan Czajkowski SP 14 III Matylda Wolff SP 42 Kategoria II (klasy 7-8): I Maria Listing SP 31 II Wojciech Łyczba SP 26 III Paulina Bartkowiak SP 21 Kategoria III (szkoły ponadpodstawowe ): I Stanisław Czajkowski XII LO II Natalia Profus ZS 10 III Anna Dyrbuś IV LO Konkurs realizowany był w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Gratulujemy uczestnikom, Nauczycielom i Rodzicom