Ogłoszenia drobne w Nowinach

Co tydzień w Nowinach Zabrzańskich znajdziecie ogłoszenia drobne, dotyczące m.in. wynajmu i sprzedaży nieruchomości, motoryzacji i te z propozycjami turystycznymi. Zapraszamy do naszego biura ogłoszeń, tel. 32 777 35 15. Obecnie nasze ogłoszenia to:

Nieruchomości

Do wynajęcia powierzchnia biurowa z parkingiem przy ul Mikulczyckiej, tel. 605 444 680

Lokal użytkowy do wynajęcia w Helence. Powierzchnia: 44 mkw. Klimatyzacja, system alarmowy. Kontakt: Biuro nieruchomości Domino Consulting, tel. 884 889 988, e-mail: biuro@dominoconsulting.pl

Nowe domy w pobliżu centrum Zabrza na osiedlu Słoneczna Dolina. Metraże od 110 mkw do 134mkw. Stan: surowy otwarty lub deweloperski. Kontakt: Biuro nieruchomości Domino Consulting, tel. 884 889 988, e-mail: biuro@dominoconsulting.pl

Motoryzacja

Autoskup, gotówka, osobowe, dostawcze, wszystkie marki, roczniki, 515 274 430, 602 871 305

Skup samochodów, stan obojętny, przyjazd natychmiastowy, transport, 509 796 001

Autozłomowanie, 515 274 430

TOYOTA – kupię każdy model. Tel. 531 666 333

KUPIĘ MERCEDESY – Sprinter, kaczka, 190, W124. Tel. 531 666 333

Usługi

Czyszczę tapicerkę meblową. Solidnie. Tel. 737 593 999

Hydraulika i gaz, 792 23 36 23

Gładzie natryskowe, malowanie natryskowe, tel. 668 024 974

Remonty, 501 815 416

Cyklinowanie, 501 845 106

TURYSTYKA

BESKIDY 8 dni od 650 zł z 40% dofinansowaniem Unijny Program- Spowolnij Starzenie, możliwość dowozu. Tel. 501 642 492.