Od mam dla mam

Najlepszym prezentem dla mam z zabrzańskiego Domu Samotnej Matki, w dniu ich święta będzie tort. Takie życzenie usłyszały organizatorki akcji Mamy dla Mam: Iwona Spychała – Długosz, zastępca burmistrza Mikołowa, Aleksandra Widuch oraz Alina Bednarz, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. A skoro tak, to 26 maja tort przyjechał do domu, przy ulicy Ofiar Katynia w Rokitnicy. Nie tylko on. Razem z nim wiele przedmiotów potrzebnych kobietom samotnie wychowującym dzieci, bez własnego dachu nad głową.

- Wszystkie jesteśmy matkami i wszystkie uznałyśmy, że nadeszła pora, by pomóc innym, w trudnej sytuacji. Ola Widuch jest pomysłodawczynią akcji, ja zajęłam się organizacją, m.in. znajdując placówkę, która zasługuje na prezenty, Alina Bednarz wspierała nas w każdym działaniu. Efekty akcji przerosły nasze oczekiwania. Ogłosiłyśmy zbiórkę w mediach społecznościowych i ruszyła lawina darów – mówi Iwona Spychała –Długosz.

Podopieczne zabrzańskiego domu, 26 maja zjadły tort, cieszyły się prezentami. – Przywiozłyśmy sztućce, kubki we wszystkich możliwych kolorach, nowe ubrania, także dla dzieci, komplety pościeli, ręczniki, zabawki, wózki. Zyskałyśmy ogromną satysfakcję i radość z pomagania oraz pozytywne, uskrzydlające doświadczenie. Okazało się, że ludzi gotowych do pomocy jest nadspodziewanie wielu – dodaje wiceburmistrz.

Dom Samotnej Matki od 25 lat daje schronienie i obejmuje specjalistyczną opieką 20 kobiet i ich dzieci. Razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Kobiet działa w Ośrodku Wsparcia, prowadzonym przez Zabrzańskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. – Oferujemy znacznie więcej niż tymczasowe lokum i codzienne wyżywienie. Nasze podopieczne aktywizujemy zawodowo i społecznie. Głównym celem jest, by znów żyły na własny rachunek. Mamy 3 mieszkania readaptacyjne, dla tych które znalazły pracę, a w naszej 25-letniej historii wiele życiowych opowieści, zakończonych happy endem – mówi Barbara Demidowicz, kierownik Ośrodka Wsparcia i koordynatorka mieszkań readaptacyjnych.