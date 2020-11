O nowych podatkach i pozdrowieniach do więzienia

Sesja Rady Miasta, 24 listopada była nadzwyczajna, bo zwołana z inicjatywy prezydent miasta, Małgorzaty Mańki – Szulik. Inaczej niż zwykle, obrady, podczas których przestawiono 9 projektów uchwał, trwały krótko. Jednak nie na tyle krótko, by radnym brakło czasu na wygłaszanie zaskakujących tez. Jedna była o tym, że nie ma ofiar narkomanii. Inna, że złe zachowanie szybko przestaje nim być. Te dwie wypowiedzi sprowokowała dyskusja o odwołaniu Sebastiana Dziębowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

Radni zajęli się i zaakceptowali w głosowaniach zmiany dotyczące finansów. Przyjęto roczne stawki podatku od nieruchomości. Właściciele lokali mieszkalnych od 1 stycznia 2021 r. zapłacą 0,73 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Ci, w których prowadzona jest działalność gospodarcza będą musli zapłacić miastu 22,66 zł za 1 m kw. Ustalono również wysokość opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przymusowe parkowanie. Na przykład: za zholowanie samochodu osobowego trzeba będzie zapłacić 250 zł, a jeden dzień przetrzymywania go na strzeżonym parkingu Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej będzie kosztował właściciela 32 zł.

Z porządku obrad zdjęto natomiast projekt uchwały o sprzedaży, z pominięciem przetargu, działki o powierzchni 3,6 tys. m kw., przy al. Wojciecha Korfantego. Jej nabywcą miała być spółka PREM, która dzierżawi ją od 2004 r. i która postawiła na niej budynek wielorodzinny (teraz w stanie surowym, zamkniętym), z częścią wydzieloną na prowadzenie działalności usługowej. Wartość nieruchomości, w sierpniu br., oszacowano na 573 tys. zł.

Najwięcej czasu zajęła radnym dyskusja o odwołaniu z funkcji wiceprzewodniczącego Sebastiana Dziębowskiego. Dla koalicji Skutecznych dla Zabrza oraz Prawa i Sprawiedliwości niezrzeszony radny ma kluczowe znacznie – jest języczkiem u wagi, gwarantując rządzącym przewagę nad opozycją stosunkiem głosów 13:12. I, jak można było się spodziewać, właśnie takim rezultatem zakończyło się tajne głosowanie o pozbawienie go funkcji. Nieprzewidywalna była za to poprzedzająca je dyskusja. Zaczął Sebastian Dziębowski. Po raz kolejny wyraził zdziwienie zamieszaniem wokół utworu, który wykonał i upublicznił w internecie, podejmując wyzwanie w akcji #16HotChallange. Dla niezorientowanych: śpiewająco słał w nim pozdrowienia do więzienia. Ich adresatem był mężczyzna skazany za handel narkotykami. Zabrzański radny uważa, że sąd się pomylił, że skazany został pomówiony przez kłamliwego, małego świadka koronnego, zaś Urszula Potyka, radna Koalicji Obywatelskiej – Nowe Zabrze, inicjatorka projektu uchwały jest sterowana przez gracza, zbijającego w ten sposób polityczny kapitał. Sebastian Dziębowski mówił również o braku tolerancji m.in. dla poglądów takich jak jego. Urszula Potyka tłumaczyła natomiast, że długo czekała na przeprosiny. Gdyby się pojawiły, przyjęłaby je, mimo że dzięki działalności społecznej wie jak niszczycielskie jest działanie narkotyków. – O jakich ofiarach narkotyków rozmawiamy? – mówił Ferdynand Reiss z PiS. – Nie jestem abstynentem, ale zawsze w porę potrafię się zatrzymać. Nie ma ofiar narkotyków, są tylko ofiary słabości własnych charakterów. – Kilka miesięcy temu, gdy Sebastian Dziębowski publicznie wziął w obronę skazanego za handel narkotykami, uznałem, że jego zachowanie jest niezręczne. Teraz, gdy patrzę na radnych i posłów, maszerujących w nielegalnych zgromadzeniach, uważam, że przekazane przez niego pozdrowienia nie są tak złe jak wcześniej mi się wydawało – wyjaśniał Sebastian Markisch, również z PiS.