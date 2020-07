Nowy numer Nowin Zabrzańskich. Zobacz, czym żyje miasto.

Nowiny Zabrzańskie to idealna lektura na letnie dni. Dziś przeczytacie u nas m.in.: Krezusi w Radzie Miasta - Który z radnych zarobił w 2019 roku najwięcej, a kto ma największe oszczędności? A kto wprost przeciwnie – nie ma prawie nic? Jak co roku zaglądamy do portfeli radnych, bo ich oświadczenia majątkowe za 2019 rok właśnie trafiły do Biuletynu Informacji Publicznej.

Organizacje pomogą seniorom - Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wręczyła w Zabrzu promesy śląskim organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w konkursie ofert w ramach rządowego programu ASOS – Aktywności Społecznej Osób Starszych. Warto przypomnieć, że Alina Nowak to była dyrektor zabrzańskiego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyższa składka do Metropolii przez podatek VAT? - To zła wiadomość dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także dla miast ją tworzących, w tym Zabrza. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się od korzystnego dla GZM wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie opodatkowania VAT składek gmin na komunikację publiczną. Na szczęście Zabrze ma na razie nadwyżkę w opłaconych już składkach.

Niepełnosprawni uczą się samodzielności - Jak wygląda w Zabrzu systemowe wsparcie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin? Projekt, związany z taką pomocą prowadzi Centrum Wsparcia Środowiskowego, działające przy zabrzańskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Kieruje nim Katarzyna Leśnikowska-Knieć. Centrum działa w Biskupicach, w budynku dawnej szkoły, przy ul. Bytomskiej 24

Nie lubię działać zza biurka - O tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, o pomocy innym, o angażowaniu się w sprawy lokalnej społeczności opowiada Marek Wypych, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

