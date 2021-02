Nowy komendant w Straży Pożarnej

Starszy brygadier Tomasz Bajerczak został nowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Zastąpił na stanowisku Kamila Kwoska, który zakończył służbę 22 lutego.

Bryg. Tomasz Bajerczak od 1999 roku jest związany z opatowską komendą straży pożarnej. Pełnił służbę na różnych stanowiskach, m. in. specjalisty, starszego specjalisty, naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, a od lutego do października 2017 r. Komendanta Powiatowego PSP w Opatowie. Później mianowano go zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Foto za remiza.pl