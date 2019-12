Nowiny Zabrzańskie żegnają się z Czytelnikami [OŚWIADCZENIE]

Wydanie tygodnika Nowiny Zabrzańskie, które z datą 19 grudnia trafiło do kiosków jest ostatnim, jakie ukazało się w 2019 roku. Jednocześnie zawiadamiamy, że wydawanie wersji papierowej tygodnika zostaje zawieszone do odwołania. Nie jest przy tym pewne, czy do wznowienia wydawnictwa w ogóle dojdzie. Jest to mało prawdopodobne. Na ten moment dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez 25 lat – bo dokładnie przez ćwierć wieku Nowiny Zabrzańskie trafiały do rąk naszych Czytelników.

Informacje z życia miasta wciąż będziemy publikować na naszym portalu www.nz24.pl