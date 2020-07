Nowiny od rana w kioskach!

Nowy numer Nowin Zabrzańskich już od rana do kupienia w kioskach i punktach sprzedaży prasy. Przeczytacie w nim m.in.:

Z kluczem i pistoletem na policjanta 40-latek napadł na policjanta. Najpierw zaatakował go kluczem francuskim, a potem pistoletem gazowym. Teraz grozi mu za to nawet 10 lat więzienia. Napad na policjanta nie zdarza się często. Do tego zdarzenia doszło w środę, 22 lipca, wieczorem, w samym centrum miasta, w rejonie ulic de Gaulle’a i Goethego.

Zgubne skutki kwarantanny Za sobą mamy trudny czas kwarantanny, ale zostały po niej niepewność, lęk i stres – dobre powody, by poddać się uzależnieniu. Czy tak rzeczywiście jest? Odpowiada Małgorzata Kowalcze, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

Zbiórka na leki i rehabilitację dla Oskarka Ponad 2770 złotych zebrano podczas festynu w Makoszowach, na rzecz Oskarka Lewandowskiego. 2 – letni chłopczyk z Zabrza jest poważnie chory, cierpi na dysplazję oskrzelowo-płucną. Rodzina potrzebuje pieniędzy na lek, który uchroni go przed groźnym wirusem w okresie jesienno-zimowym.

Oblężenie w centrum, miejsca w dzielnicach Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała edukacja szkolna i przedszkolna po wakacjach. Mimo to chętnych do zapisania dzieci do zabrzańskich przedszkoli nie brakuje. Jak zawsze najbardziej oblegane są placówki w centrum miasta.